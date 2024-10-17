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Олексій Олійник, фото: «Незалежний громадський портал»
Керівник Хмельницької облпрокуратури звільнився за власним бажанням — Офіс Генпрокурораhttps://racurs.ua/ua/n200337-kerivnyk-hmelnyckoyi-oblprokuratury-zvilnyvsya-za-vlasnym-bajannyam-ofis-genprokurora.htmlРакурс
Олексія Олійника наказом Генпрокурора звільнено з адміністративної посади керівника Хмельницької обласної прокуратури за власним бажанням.
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Про це сьогодні, 17 жовтня, повідомила прес-служба Офісу генпрокурора.
Проведення службового розслідування щодо факту отримання груп інвалідності прокурорами Хмельницької обласної прокуратури триває, — вказано в повідомленні. — Службове розслідування охоплює перевірку не лише інформації, яка стосується вищезгаданої обласної прокуратури, а й інших органів прокуратури.
Нагадаємо, вчора, 16 жовтня, в Офісі генпрокурора повідомили про проведення службового розслідування у зв’язку з поширенням у ЗМІ інформації про отримання груп інвалідності 49 прокурорами Хмельницької обласної прокуратури.