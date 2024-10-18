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Рашисты усилили таможенный контроль с так называемой «лнр», фото: «Дзен»
Несмотря на проведенный два года назад «референдум», рашисты усилили таможенный контроль с Луганщинойhttps://racurs.ua/n200344-nesmotrya-na-provedennyy-dva-goda-nazad-referendum-rashisty-usilili-tamojennyy-kontrol.htmlРакурс
На кордоні між росією і так званою «лнр», попри проведений два роки тому так званий «референдум» щодо «приєднання» окупованих територій до рф, знов посилено митний контроль.
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Про це сьогодні, 18 жовтня, повідомила прес-служба Луганської ОВА.
Відповідні перевірки обіцяли скасувати ще восени 2022 року — по завершенні псевдореферендуму. Втім, його підсумки ніяк не вплинули на вирішення цього питання, — зазначили в ОВА.
Минуло два роки, а бажаючі потрапити до рф чекають на кордоні до шести годин, як чужинці. Слід також нагадати, що від травня 2024 року на кордоні ростовської області із «лнр» та «днр» впроваджено п’ятикілометрову особливу зону, — додали в ОВА.
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