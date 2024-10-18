Рашисти посилили митний контроль з так званою «лнр», фото: «Дзен»

https://racurs.ua/ua/n200344-rashysty-popry-provedenyy-dva-roky-tomu-referendum-posylyly-mytnyy-kontrol-z-luganschynou.html

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На кордоні між росією і так званою «лнр», попри проведений два роки тому так званий «референдум» щодо «приєднання» окупованих територій до рф, знов посилено митний контроль.

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Про це сьогодні, 18 жовтня, повідомила прес-служба Луганської ОВА.

Відповідні перевірки обіцяли скасувати ще восени 2022 року — по завершенні псевдореферендуму. Втім, його підсумки ніяк не вплинули на вирішення цього питання, — зазначили в ОВА.