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Ракурс
Оккупанты готовятся лишать имущества уехавших из ВОТ украинцев, фото: kremlin.ru

Рашисты начинают масштабную «инвентаризацию» украинской недвижимости на ВОТ — ЦНС

18 окт 2024, 13:30
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Російські загарбники планують до кінця 2024 року провести «інвентаризацію» усієї нерухомості на тимчасово окупованих територіях Луганщини — йдеться про щонайменше 100 тис. об'єктів.


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«Інвентаризацію» розпочнуть зі Станично-Луганського району області. Про це повідомляється на сайті Центру національного спротиву.

Головна ціль такої «кампанії» — виявити майно українців, які не поміняли громадянство, не отримали російський паспорт та не оформили його відповідно до кремлівського законодавства, — наголошують у ЦНС.

Також окупанти створили спеціальний житловий фонд так званого «безхозного» житла на тимчасово окупованих територіях Херсонщини.

Фонд створюється з метою відібрати нерухомість у їх законних власників, — наголошують у ЦНС.

У ЦНС закликають допомогти зупинити ці злочини ворога, повідомляючи про діяльність колаборантів, місце розташування ворожих сил чи техніки до відповідного анонімного чат-бота.

Источник: Ракурс


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