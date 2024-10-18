Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Отобранное у украинцев жилье передают боевикам, фото: ТАСС

40 отобранных у украинцев квартир в Луганске планируют передать боевикам

18 окт 2024, 11:05
999

У тимчасово окупованому Луганську планують передати учасникам війни проти України 40 відібраних в українців квартир.


.

До таких дій окупанти вдаються, зокрема, з метою тиску на власників порожніх квартир та будинків, котрі виїхали на підконтрольні Україні території та за кордон. Про це сьогодні, 18 жовтня, повідомила прес-служба Луганської ОВА,

Колаборанти у містах так званої «лнр» збільшили обсяги пошуку і показники виявлення житла, яке потім можна «націоналізувати». Господарям порожніх квартир та будинків дають місяць, щоб з’явитися та переоформити майно за російським законодавством, — зазначають в ОВА.

Звісно, що значна більшість осіб не з’являється у встановлений строк, бо люди виїхали на підконтрольну Уряду України територію та за кордон. Для тиску на них окупанти періодично влаштовують показові заходи, як, до прикладу, в Луганську. Там планують передати бойовикам 40 віджатих в українців квартир, — додали в ОВА.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров