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Ракурс
Відібране в українців житло передають бойовикам, фото: ТАСС

40 відібраних в українців квартир у Луганську планують передати бойовикам

18 жов 2024, 11:05
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У тимчасово окупованому Луганську планують передати учасникам війни проти України 40 відібраних в українців квартир.


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До таких дій окупанти вдаються, зокрема, з метою тиску на власників порожніх квартир та будинків, котрі виїхали на підконтрольні Україні території та за кордон. Про це сьогодні, 18 жовтня, повідомила прес-служба Луганської ОВА,

Колаборанти у містах так званої «лнр» збільшили обсяги пошуку і показники виявлення житла, яке потім можна «націоналізувати». Господарям порожніх квартир та будинків дають місяць, щоб з’явитися та переоформити майно за російським законодавством, — зазначають в ОВА.

Звісно, що значна більшість осіб не з’являється у встановлений строк, бо люди виїхали на підконтрольну Уряду України територію та за кордон. Для тиску на них окупанти періодично влаштовують показові заходи, як, до прикладу, в Луганську. Там планують передати бойовикам 40 віджатих в українців квартир, — додали в ОВА.

Джерело: Ракурс


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