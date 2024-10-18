40 відібраних в українців квартир у Луганську планують передати бойовикам

Відібране в українців житло передають бойовикам, фото: ТАСС

https://racurs.ua/ua/n200347-40-vidibranyh-v-ukrayinciv-kvartyr-u-lugansku-planuut-peredaty-boyovykam.html

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У тимчасово окупованому Луганську планують передати учасникам війни проти України 40 відібраних в українців квартир.

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До таких дій окупанти вдаються, зокрема, з метою тиску на власників порожніх квартир та будинків, котрі виїхали на підконтрольні Україні території та за кордон. Про це сьогодні, 18 жовтня, повідомила прес-служба Луганської ОВА,

Колаборанти у містах так званої «лнр» збільшили обсяги пошуку і показники виявлення житла, яке потім можна «націоналізувати». Господарям порожніх квартир та будинків дають місяць, щоб з’явитися та переоформити майно за російським законодавством, — зазначають в ОВА.