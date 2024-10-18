Очередную партию украинских детей отвезли на «перевоспитание» в Россию, фото: «Наклейки-тут.рф»

https://racurs.ua/n200355-ukrainskih-detey-s-vot-vozyat-na-perevospitanie-v-rf-cns.html

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З кремля активно лобіюють програми з так званого «патріотичного виховання» маленьких українців на тимчасово окупованих територіях.

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На ТОТ регулярно проводяться виїзди у росію школярів різного віку. Про це повідомляється на сайті Центру національного спротиву.

Цього разу 95 учнів із Ясинуватої, Амвросіївки та Макіївки віком від 14 до 17 років пройдуть пропагандистський вишкіл в Набережних Челнах за путінською програмою «Університетські зміни», — вказано в повідомленні.

Зазначається, що лише за минулу осінь окупанти вивезли на «оздоровлення» 10 тис. українських дітей.

Від початку повномасштабного російського вторгнення в Україну кремль поставив план для кожного свого регіону — щорічно брати «шефство» над щонайменше 2,5 тисячами маленьких українців. Це є частиною ширшої стратегії з русифікації та повної інтеграції молодого покоління в окупаційні структури, — розповіли у ЦНС.

У ЦНС наголошують, що дії, спрямовані на зміну ідентичності дітей є актом геноциду відповідно до міжнародного права, й закликають повідомляти інформацію про колаборантів до відповідного анонімного чат-бота.