Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
На ВОТ оккупанты прибегают к хищению стипендий, фото:

Оккупанты разворовывают стипендии детей на ВОТ Донетчины — ЦНС

12 окт 2024, 18:40
999

На тимчасово окупованих територіях Донеччини вже звичним явищем стали невиплати стипендій вихованцям місцевих фейкових закладів освіти.


.

Кошти привласнюють окупаційні адміністрації навчальних закладів, котрі організовують відповідні схеми. Про це повідомляється на сайті Центру національного спротиву.

У більшості випадків учні коледжів та пту, а також студенти змирилися з цим. Проте терпець таки увірвався у вихованців одного із ліцеїв Макіївки. Тут директор навчального закладу, який пішов на співпрацю із російською окупаційною адміністрацією, присвоїв собі 175 тисяч російських рублів, — вказано в повідомленні.

Зазначається, що схожа ситуація відбулася і з студентами «Луганського художньо-промислового коледжу», серед яких значна кількість діти-сироти. Їм впродовж півроку не виплачували стипендії.

У ЦНС наголошують, що такі явища на ТОТ вже стали тенденцією.

Очевидно, що «захмарних"зарплат і соціальних пільг, обіцяних кремлем, місцевим колаборантам недостатньо — жити на широку ногу хочеться. А чому б не вкрасти у дітей?, — зазначають у ЦНС і закликають повідомляти про ворогів та колаборантів до відповідного анонімного чат-бота.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров