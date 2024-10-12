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Ракурс
Рашисты милитаризируют детей на ВОТ, фото: ТСН

Школьный класс с усиленной военной подготовкой открыли оккупанты на Луганщине

12 окт 2024, 16:04
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На Луганщині у школі № 11 в Хрустальному (раніше Красний Луч) російські загарбники відкрили клас з посиленою військовою підготовкою.


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Про це сьогодні, 12 жовтня, повідомляє прес-служба Луганської ОВА.

Зазначається, що офіційно діяльність цього класу куруватиме не армія рф, а так зване «міністерство внутрішніх справ лнр», і готуватимуть там нібито не завтрашніх бойовиків, а лише кадетів.

Щоправда, починаючи вже з 5-го класу для учнів передбачені щоденні двогодинні заняття зі стройової підготовки. До програми також внесено вивчення навичок єдиноборств, — зазначають в ОВА.

Нагадаємо, на початку жовтня стало відомо про відкриття окупантами у Луганському ліцеї-інтернаті «військово-історичного» класу.

Источник: Ракурс


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