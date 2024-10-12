Шкільний клас з посиленою військової підготовкою відкрили окупанти на Луганщині

Рашисти мілітаризують дітей на ТОТ, фото: ТСН

https://racurs.ua/ua/n200171-shkilnyy-klas-z-posylenou-viyskovoyi-pidgotovkou-vidkryly-okupanty-na-luganschyni.html

Ракурс

На Луганщині у школі № 11 в Хрустальному (раніше Красний Луч) російські загарбники відкрили клас з посиленою військовою підготовкою.

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Про це сьогодні, 12 жовтня, повідомляє прес-служба Луганської ОВА.

Зазначається, що офіційно діяльність цього класу куруватиме не армія рф, а так зване «міністерство внутрішніх справ лнр», і готуватимуть там нібито не завтрашніх бойовиків, а лише кадетів.

Щоправда, починаючи вже з 5-го класу для учнів передбачені щоденні двогодинні заняття зі стройової підготовки. До програми також внесено вивчення навичок єдиноборств, — зазначають в ОВА.

Нагадаємо, на початку жовтня стало відомо про відкриття окупантами у Луганському ліцеї-інтернаті «військово-історичного» класу.