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Ракурс
Рашисти мілітаризують дітей на ТОТ, фото: ТСН

Шкільний клас з посиленою військової підготовкою відкрили окупанти на Луганщині

12 жов 2024, 16:04
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На Луганщині у школі № 11 в Хрустальному (раніше Красний Луч) російські загарбники відкрили клас з посиленою військовою підготовкою.


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Про це сьогодні, 12 жовтня, повідомляє прес-служба Луганської ОВА.

Зазначається, що офіційно діяльність цього класу куруватиме не армія рф, а так зване «міністерство внутрішніх справ лнр», і готуватимуть там нібито не завтрашніх бойовиків, а лише кадетів.

Щоправда, починаючи вже з 5-го класу для учнів передбачені щоденні двогодинні заняття зі стройової підготовки. До програми також внесено вивчення навичок єдиноборств, — зазначають в ОВА.

Нагадаємо, на початку жовтня стало відомо про відкриття окупантами у Луганському ліцеї-інтернаті «військово-історичного» класу.

Джерело: Ракурс


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