На ТОТ окупанти вдаються до розкрадання стипендій, фото:

https://racurs.ua/ua/n200175-okupanty-rozkradaut-stypendiyi-ditey-na-tot-donechchyny-cns.html

Ракурс

На тимчасово окупованих територіях Донеччини вже звичним явищем стали невиплати стипендій вихованцям місцевих фейкових закладів освіти.

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Кошти привласнюють окупаційні адміністрації навчальних закладів, котрі організовують відповідні схеми. Про це повідомляється на сайті Центру національного спротиву.

У більшості випадків учні коледжів та пту, а також студенти змирилися з цим. Проте терпець таки увірвався у вихованців одного із ліцеїв Макіївки. Тут директор навчального закладу, який пішов на співпрацю із російською окупаційною адміністрацією, присвоїв собі 175 тисяч російських рублів, — вказано в повідомленні.

Зазначається, що схожа ситуація відбулася і з студентами «Луганського художньо-промислового коледжу», серед яких значна кількість діти-сироти. Їм впродовж півроку не виплачували стипендії.

У ЦНС наголошують, що такі явища на ТОТ вже стали тенденцією.