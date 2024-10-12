Окупанти розкрадають стипендії дітей на ТОТ Донеччини — ЦНСhttps://racurs.ua/ua/n200175-okupanty-rozkradaut-stypendiyi-ditey-na-tot-donechchyny-cns.htmlРакурс
На тимчасово окупованих територіях Донеччини вже звичним явищем стали невиплати стипендій вихованцям місцевих фейкових закладів освіти.
Кошти привласнюють окупаційні адміністрації навчальних закладів, котрі організовують відповідні схеми. Про це повідомляється на сайті Центру національного спротиву.
У більшості випадків учні коледжів та пту, а також студенти змирилися з цим. Проте терпець таки увірвався у вихованців одного із ліцеїв Макіївки. Тут директор навчального закладу, який пішов на співпрацю із російською окупаційною адміністрацією, присвоїв собі 175 тисяч російських рублів, — вказано в повідомленні.
Зазначається, що схожа ситуація відбулася і з студентами «Луганського художньо-промислового коледжу», серед яких значна кількість діти-сироти. Їм впродовж півроку не виплачували стипендії.
У ЦНС наголошують, що такі явища на ТОТ вже стали тенденцією.
Очевидно, що «захмарних"зарплат і соціальних пільг, обіцяних кремлем, місцевим колаборантам недостатньо — жити на широку ногу хочеться. А чому б не вкрасти у дітей?, — зазначають у ЦНС і закликають повідомляти про ворогів та колаборантів до відповідного анонімного чат-бота.