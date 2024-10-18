Оккупанты расстреляли раненого бойца ВСУ. Фото:

https://racurs.ua/n200364-okkupanty-rasstrelyali-ranenogo-ukrainskogo-plennika-prokuratura.html

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Російські окупанти стратили пораненого військовослужбовця ЗСУ.

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Під час виконання бойового завдання у Бахмутському районі військовослужбовець ЗСУ, ймовірно, отримав поранення. Через деякий час будівлю, у якій він перебував, захопили окупанти, а його взяли у полон. Про це 18 жовтня повідомила Донецька обласна прокуратура.

Зазначається, що рашисти розстріляли українського захисника, який беззбройний лежав на землі. Попередньо відомо, що воєнний злочин стався 6 вересня близько 10.00 поблизу «Фенольного заводу» на території селища Нью-Йорк.

Правоохоронці розпочали досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством — ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України.

У прокуратурі наголосили, що вбивство військовополонених є грубим порушенням Женевських конвенцій та кваліфікується як тяжкий міжнародний злочин.

Нагадаємо, 13 жовтня аналітичний портал DeepState заявив про розстріл девʼятьох українських військових у Курській області.

А 6 жовтня в Національній гвардії заявили, що російські окупанти впритул розстріляли трьох українських військових, які здались у полон у Нью-Йорку в Донецькій області.

В ISWвважають, що до таких воєнних злочинів окупантів заохочують російські командири. Не виключено, що вони можуть віддавати прямі накази про це.