Командири рф заохочують страти українських військовополонених. Карта: DeepState

https://racurs.ua/ua/n200215-komandyry-okupantiv-zaohochuut-straty-ukrayinskyh-viyskovopolonenyh-isw.html

Ракурс

Страт українських військовополонених останнім часом стало більше.

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Ймовірно, до таких воєнних злочинів окупантів заохочують російські командири. Не виключено, що вони можуть віддавати прямі накази про це. Про це йдеться у новому звіті американського Інституту вивчення війни.

Експерти посилаються на інформацію проекту OSINT, який повідомив, що 10 жовтня росіяни стратили дев’ятьох українських військовополонених біля села Зелений Шлях Курської області.

Повідомляється, що українські оператори БпЛА несподівано зіткнулися з російськими силами в районі, який, ймовірно, вважали за близький тил. Бійці ЗСУ мали обмежену кількість боєприпасів, тому після бою змушені були здатися. Росіяни взяли їх у полон.

Зображення, які опинилися в мережі, свідчать, що окупанти роззброїли, вишикували, розділи та розстріляли українських військовополонених. При цьому Женевська конвенція забороняє кару військовополонених.

В ISWнаголосили, що нещодавно спостерігали зростання числа страт українських військовополонених росіянами по всій лінії фронту. Фахівці вважають, що російські командири, ймовірно, потурають, заохочують або безпосередньо віддають накази про страту військовополонених.

Нагадаємо, 13 жовтня аналітичний портал DeepState заявив про розстріл девʼятьох українських військових у Курській області.

А 6 жовтня в Національній гвардії заявили, що російські окупанти впритул розстріляли трьох українських військових, які здались у полон у Нью-Йорку в Донецькій області.

Офіс генерального прокурора 1 жовтня інформував, що російські війська розстріляли 16 українських військовополонених на Покровському напрямку.