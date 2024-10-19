95 защитников вернули из плена. Фото: Владимир Зеленский

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Ракурс

Україна повернула з російського полону 95 військовослужбовців.

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Додому повернулися бійці Збройних сил України, Національної гвардії, Територіальної оборони, прикордонники та поліцейські. Серед них є захисники Маріуполя і «Азовсталі», Донеччини, Луганщини, Харківщини, Київщини, Чернігівщини й Херсонщини. Про це президент Володимир Зеленський повідомив у Telegram.

Уповноважений Верховної Ради Дмитро Лубінець поінформував, що загалом від початку повномасштабної війни з російського полону вдалося повернути 3 тис. 767 українців. Вчора пізно ввечері відбувся 58-й обмін. Омбудсмен наголосив, що наразі всі українці потребують фізичної та психологічної реабілітації.

Обмін полоненими з росією відбувся за посередництва Об'єднаних Арабських Еміратів.

Координаційний штаб з питань поводження з полоненими повідомив, що особливість цього обміну в тому, що додому повернулися чимало українців, які отримали так звані вироки судової системи рф та були засуджені. До тривалих термінів окупанти засудили 28 осіб, а до довічного ув’язнення — 20 осіб.

Нагадаємо, в рамках обміну полоненими з росією український правозахисник, журналіст та військовослужбовець Максим Буткевич повернувся додому. У 2023 році року так звані верховні суди терористичних ЛНР та ДНР засудили його до 13 років ув’язнення.