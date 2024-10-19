МВФ выделил Украине транш более чем на 1 млрд дол. Фото:

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Україна отримає від Міжнародного валютного фонду новий транш обсягом понад мільярд доларів.

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Виконавча рада МВФ затвердила пʼятий перегляд програми EFF. Новий транш обсягом близько 1,1 млрд дол. спрямують на покриття важливих бюджетних видатків невійськового характеру. Про це прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив у Telegram.

Також під час перегляду був оптимізований графік траншів на 2025 рік, завдяки чому залучимо до державного бюджету більше ресурсів. Дякую Фонду за незмінну послідовну підтримку фінансової стійкості України, — наголосив прем'єр.

В оновленому меморандумі йдеться, що МВФ збільшив фінансування України у 2025 році майже на 880 млн дол. Раніше Фонд планував у 2025 році виділити Україні 1,835 млрд дол. двома траншами по 917,5 млн дол. у березні та серпні.

А зараз заплановано виділити 2,712 млрд дол. чотирма траншами: у березні 917,5 млн дол., червні — 809,6 млн, серпні — 539,8 млн, та у грудні — 445,3 млн дол.

Нагадаємо, Міжнародний валютний фонд (МВФ) зменшить свої комісії, які впливають на вартість ресурсів для країн, що мають програми фінансування від МВФ.

Для України річні витрати на користування ресурсами Фонду знизяться на 130 млн. Це допоможе державі зекономити 650−700 млн дол. у наступні пʼять років.