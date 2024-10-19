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Ракурс
БпЛА атаковали завод микроэлектроники в Брянске. Фото: соцсети

БпЛА ударили по заводу микроэлектроники в российском Брянске

19 окт 2024, 09:51
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Російське місто Брянськ було атаковане безпілотниками.


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Вночі 19 жовтня під ударом БпЛА опинився завод «Кремній Ел» — один з найбільших виробників мікроелектроніки в російській федерації. На цьому підприємстві виготовляють компоненти для систем ППО та ракетних комплексів «Іскандер». Про атаку пишуть російські пабліки.

Наразі невідомі наслідки атаки. В мережі є фото й відео з прильотами.

Міністерство оборони країни-агресора заявило про збиття над областю 13 дронів.

БпЛА атакували завод мікроелектроніки в Брянську. Фото: соцмережі

БпЛА атакували завод мікроелектроніки в Брянську. Фото: соцмережі

БпЛА атакували завод мікроелектроніки в Брянську. Фото: соцмережі

БпЛА атакували завод мікроелектроніки в Брянську. Фото: соцмережі

Нагадаємо, 9 жовтня підрозділи Сил безпілотних систем ЗСУ успішно провели операцію з ураження ворожого арсеналу поблизу Карачево в Брянській області. Цей склад використовується для зберігання та модернізації артилерійського та ракетного озброєння, зокрема іранського походження.

Источник: Ракурс


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