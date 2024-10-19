Украинский FPV-дрон поразил российский противоминный танк. Фото:

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Російський танк з протимінним тралом намагався прокласти дорогу для штурму на одній із ділянок фронту.

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Ворожа техніка була вражена оператором FPV-дрона ще далеко на підступах. Після удару один з членів російського екіпажу загинув у вогні, а танк згодом наїхав на українські міни й був знищений. Про це командування Десантно-штурмових військ ЗСУ повідомило у Telegram.

Російський штурм зупинився у зародку. Блискуча робота, воїни, — наголосили в ДШВ.

Також командування поінформувало, що росіяни не припиняють спроб прорвати позиції бійців 80-ї окремої десантно-штурмової Галицької бригади на території Курської області рф.

Зокрема, нещодавно ворожа піхота на БМП-3 намагалася розвідати місцевість, де тримали оборону десантники, але наїхала на міни, які заздалегідь підготували українські бійці.

Нагадаємо, днями на Курському напрямку відбувся кількагодинний бій поліських десантників з російськими морськими піхотинцями. Було знищено близько 30-ти росіян та три бронетранспортери.