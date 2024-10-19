Взрывы раздались в Санкт-Петербурге. Фото:

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Ракурс

Вибухи в російському Санкт-Петербурзі пролунали вранці 19 жовтня.

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Близько 7.00 жителі міста повідомили про вибухи. Російська ППО нібито збила безпілотник. Після цього у Виборзькому та Приморському районах у Петербурзі зникло світло. Про це повідомили російські ЗМІ.

Місцеві мешканці заявили про три вибухи, після яких зникло електропостачання. Деякі очевидці навіть стверджували, що зі стін падали картини. Вибухи було чути навіть на дачах біля Орловського кар'єру.

За словами енергетиків, «відбулося технологічне порушення» на обладнанні 110 кВ. Через це нібито без електрики залишилися майже 300 будівель у Приморському районі. Росіяни сидять без світла вже кілька годин.

Місцева диктатура наразі мовчить про атаку.

Нагадаємо, 19 жовтня БпЛА атакували в Брянську завод «Кремній Ел» — один з найбільших виробників мікроелектроніки в російській федерації. На цьому підприємстві виготовляють компоненти для систем ППО та ракетних комплексів «Іскандер».