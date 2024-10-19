Разведка подтвердила ликвидацию российского майора. Фото: ГУР

https://racurs.ua/n200383-gur-podtverdilo-likvidaciu-rossiyskogo-mayora-v-okkupirovannom-luganske.html

Ракурс

ГУР знищило в окупованому Луганську російського воєнного злочинця.

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У п’ятницю, 18 жовтня, близько 11.40 у центрі тимчасово окупованого Луганська вибухнув автомобіль УАЗ «Патріот». Всередині машини перебував офіцер армії рф — майор Дмитро Пєрвуха. Загарбника було знищено. Про це Головне управління розвідки 19 жовтня повідомило у Telegram.

У ГУР зазначили, що цей окупант перебував на службі підпорядкованого Генштабу Збройних сил росії 273-го розвідувального центру (в/ч 53847), чий пункт постійної дислокації розташований у місті Новосибирск.

На окупованому Донбасі Пєрвуха обіймав посаду так званого начальника штабу зі служби військ і безпеки військової служби.

Нагадаємо, 18 жовтня в тимчасово окупованому Луганську прогримів вибух, внаслідок якого було пошкоджено УАЗ та легковий автомобіль. В позашляховику, за непідтвердженими даними, могли перебувати російські загарбники.