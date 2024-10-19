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Минобороны подтвердило кражу данных украинцев в фейковом боте «Резерв+»
Минобороны подтвердило кражу данных украинцев в фейковом боте «Резерв+"https://racurs.ua/n200395-minoborony-podtverdilo-kraju-dannyh-ukraincev-v-feykovom-bote-rezerv.htmlРакурс
Міноборони підтвердило, що проросійські шахраї скористалися колишнім альфа-іменем Telegram-бота застосунку «Резерв+" та створили фейкового бота, який крав дані українців.
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Про це Міноборони повідомило у своїй заяві 19 жовтня.
Однак у міністерстві додали, що це жодним чином не вплинуло на безпеку самого застосунку «Резерв+".
Раніше стало відомо, що можливо застосунок хакнула проросійська хакерська група. Експерт з питань кібербезпеки Костянтин Корсун розповів: Держспецзв’язок повідомляв, що у Telegram поширюють небезпечні повідомлення від «технічної підтримки» Резерв+.
Telegram-бот «reserveplusbot» маскується під державний застосунок «Резерв+".
Він розсилає користувачам архів «RESERVPLUS.zip» завдяки якому «краде» файли з комп’ютера. Про це повідомляє Державна служба спецзв’язку та захисту інформації України
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