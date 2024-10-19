Минобороны подтвердило кражу данных украинцев в фейковом боте «Резерв+»

https://racurs.ua/n200395-minoborony-podtverdilo-kraju-dannyh-ukraincev-v-feykovom-bote-rezerv.html

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Міноборони підтвердило, що проросійські шахраї скористалися колишнім альфа-іменем Telegram-бота застосунку «Резерв+" та створили фейкового бота, який крав дані українців.

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Про це Міноборони повідомило у своїй заяві 19 жовтня.

Однак у міністерстві додали, що це жодним чином не вплинуло на безпеку самого застосунку «Резерв+".

Раніше стало відомо, що можливо застосунок хакнула проросійська хакерська група. Експерт з питань кібербезпеки Костянтин Корсун розповів: Держспецзв’язок повідомляв, що у Telegram поширюють небезпечні повідомлення від «технічної підтримки» Резерв+.

Telegram-бот «reserveplusbot» маскується під державний застосунок «Резерв+".

Він розсилає користувачам архів «RESERVPLUS.zip» завдяки якому «краде» файли з комп’ютера. Про це повідомляє Державна служба спецзв’язку та захисту інформації України