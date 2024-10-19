Северная Корея отправила против Украины Силы спецопераций, убеждает The Telegraph

https://racurs.ua/n200401-severnaya-koreya-otpravila-protiv-ukrainy-sily-specoperaciy-ubejdaet-the-telegraph.html

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Північна Корея відправила на війну проти України свій спеціальний загін — Сили спеціальних операцій КНДР.

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Так пише The Telegraph.

Згідно зі звітом Розвідувального управління Міноборони США за 2021 рік, ці сили мають високий рівень підготовки, мотивації та забезпечені належним оладнанням.

Розвідка Південної Кореї поділилась інформацією, що приблизно 1,5 тис. спецпризначенців КНДР перекинули у російський Владивосток.

Видання пише, що ці північнокорейські сили є одним із найсекретніших підрозділів такого роду у світі та є загадкою для західних держав.

У доповідях західних аналітиків SOF називають «висококваліфікованими військами, оснащеними найкращим спорядженням, доступним для небезпечних, але важливих місій».

Північнокорейський спецназ чисельністю 200 тисяч особового складу має в своєму розпорядженні 12 легких піхотних бригад, три розвідувальні підрозділи, три повітряно-десантні дивізії і три снайперські підрозділи.

Чисельність західних спецпідрозділів на порядки нижча. Вважається, що британська SAS має лише 500 діючих солдатів. Американські Delta Force налічує близько 2000 чинних членів.

Водночас військові експерти вважають, що спецназ КНДР відстає в устаткуванні для дешифрування сигналів та наведення, а також не має передових вибухових речовин.