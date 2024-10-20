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Рашисты за сутки потеряли 1340 человек, фото: «Газета.ру»

Российская армия за сутки потеряла 1340 человек (ИНФОГРАФИКА)

20 окт 2024, 10:05
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Російські загарбники за час повномасштабного вторгнення в Україну втратили вже близько 678 тис. 520 осіб.


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За минулу добу цей показник зріс на 1 тис. 340 осіб. Про це сьогодні, 20 жовтня, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.

Також ворог вже втратив:

  • 9 тис. 47 танків;
  • 18 тис. 111 бойових броньованих машин;
  • 19 тис. 565 одиниць артилерійських систем;
  • 1 тис. 232 одиниці РСЗВ;
  • 978 одиниць засобів ППО;
  • 369 літаків;
  • 329 гелікоптерів;
  • 17 тис. 287 БПЛА оперативно-тактичного рівня;
  • 2 тис. 624 крилаті ракети;
  • 28 кораблів/катерів;
  • один підводний човен;
  • 26 тис. 987 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн;
  • 3 тис. 476 одиниць спеціальної техніки.

Источник: Ракурс


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