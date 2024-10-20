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Российская армия за сутки потеряла 1340 человек (ИНФОГРАФИКА)https://racurs.ua/n200405-rossiyskaya-armiya-za-sutki-poteryala-1340-chelovek-infografika.htmlРакурс
Російські загарбники за час повномасштабного вторгнення в Україну втратили вже близько 678 тис. 520 осіб.
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За минулу добу цей показник зріс на 1 тис. 340 осіб. Про це сьогодні, 20 жовтня, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.
Також ворог вже втратив:
- 9 тис. 47 танків;
- 18 тис. 111 бойових броньованих машин;
- 19 тис. 565 одиниць артилерійських систем;
- 1 тис. 232 одиниці РСЗВ;
- 978 одиниць засобів ППО;
- 369 літаків;
- 329 гелікоптерів;
- 17 тис. 287 БПЛА оперативно-тактичного рівня;
- 2 тис. 624 крилаті ракети;
- 28 кораблів/катерів;
- один підводний човен;
- 26 тис. 987 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн;
- 3 тис. 476 одиниць спеціальної техніки.
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