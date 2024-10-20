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Рашисты совершили очередную ночную атаку «шахедами» по Украине, фото: «Украинская правда»

На Киевщине обломки сбитого дрона повредили многоэтажку — ОВА

20 окт 2024, 11:00
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Російські загарбники в ніч на сьогодні, 20 жовтня, здійснили чергову масовану повітряну атаку по Україні.


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Вночі сили ППО знищили ворожі цілі на Київщині. Про це на своїй Фейсбук-сторінці повідомив очільник Київської ОВА Руслан Кравченко.

Влучань в об'єкти житлової чи критичної інфраструктури не допущено. Постраждалих серед населення немає, — зазначив він.

Водночас в одному з населених пунктів Київщини внаслідок падіння уламків ворожих цілей було пошкоджено зовнішню стіну багатоповерхового будинку.

Пошкодження незначні. Оперативні групи продовжують роботу з виявлення та фіксації наслідків нічної атаки, — розповів Кравченко.

Источник: Ракурс


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