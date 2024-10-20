Читайте также
Ракурсhttps://racurs.ua/
Рашисты совершили очередную ночную атаку «шахедами» по Украине, фото: «Украинская правда»
На Киевщине обломки сбитого дрона повредили многоэтажку — ОВАhttps://racurs.ua/n200407-na-kievschine-oblomki-sbitogo-drona-povredili-mnogoetajku-ova.htmlРакурс
Російські загарбники в ніч на сьогодні, 20 жовтня, здійснили чергову масовану повітряну атаку по Україні.
.
Вночі сили ППО знищили ворожі цілі на Київщині. Про це на своїй Фейсбук-сторінці повідомив очільник Київської ОВА Руслан Кравченко.
Влучань в об'єкти житлової чи критичної інфраструктури не допущено. Постраждалих серед населення немає, — зазначив він.
Водночас в одному з населених пунктів Київщини внаслідок падіння уламків ворожих цілей було пошкоджено зовнішню стіну багатоповерхового будинку.
Пошкодження незначні. Оперативні групи продовжують роботу з виявлення та фіксації наслідків нічної атаки, — розповів Кравченко.
Адвокаты, будьте бдительны, или Наступление на бизнес и произвольные аресты земельных участков
Активы оккупированы и растащены россиянами. Украине безразлично: брал кредит — верни
Срок полномочий президента: юридические аргументы или политические расчеты
Каждый украинец обязан заплатить банкам за утраченное или разрушенное имущество, на которое он брал ссуду — решение апелляционного суда
Загрузка...