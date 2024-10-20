Рашисти здійснили чергову нічну атаку «шахедами» по Україні, фото: «Українська правда»

https://racurs.ua/ua/n200407-na-kyyivschyni-ulamky-zbytogo-drona-poshkodyly-bagatopoverhivku-ova.html

Ракурс

Російські загарбники в ніч на сьогодні, 20 жовтня, здійснили чергову масовану повітряну атаку по Україні.

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Вночі сили ППО знищили ворожі цілі на Київщині. Про це на своїй Фейсбук-сторінці повідомив очільник Київської ОВА Руслан Кравченко.

Влучань в об'єкти житлової чи критичної інфраструктури не допущено. Постраждалих серед населення немає, — зазначив він.

Водночас в одному з населених пунктів Київщини внаслідок падіння уламків ворожих цілей було пошкоджено зовнішню стіну багатоповерхового будинку.