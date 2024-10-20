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Ракурс
Київ в ніч на 20 жовтня був атакований російськими безпілотниками, фото: «5 канал»

Рашисти кількома хвилями атакували Київ в ніч на 20 жовтня — КМВА

20 жов 2024, 09:00
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Російські загарбники в ніч на сьогодні, 20 жовтня, здійснили чергову атаку безпілотниками по Києву.


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БПЛА були запущені з південного та північно-східного напрямків. На столицю баражуючі боєприпаси заходили кількома хвилями. Про це повідомляє прес-служба КМВА.

Повітряна тривога у столиці протягом ночі оголошувалася двічі і сумарно тривала близько трьох годин. Приблизно десяток російських ударних дронів, які загрожували Києву, були знешкоджені на підступах та на території столиці, — зазначили в КМВА.

За попередньою інформацією, в столиці обійшлося без руйнувань, повідомлень про постраждалих не надходило.

Нагадаємо, пізно ввечері 19 жовтня рашисти двома балістичними ракетами атакували Кривий Ріг, 17 людей постраждали.

Джерело: Ракурс


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