Наслідки нічного удару рашистів по Кривому Рогу, фото: Дніпропетровська ОВА

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Ракурс

Російські загарбники здійснили ракетну атаку по Кривому Рогу, постраждали 17 людей.

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Удару було завдано двома балістичними ракетами вчора, 19 жовтня, пізно ввечері. Про це у своїх Telegram-каналах повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак та голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул.

Складна ніч… За уточненими даними, через російські атаки у Кривому Розі постраждали 17 людей. З них 14 знадобилась допомога медиків. У лікарні перебувають 8 потерпілих. Стан усіх — середньої тяжкості, — зазначив Лисак.

Крім того, внаслідок російської атаки пошкоджено:

15 будинків;

три заклади освіти;

три адмінбудівлі (райвиконком, УПСЗН, Пенсійний фонд);

сім об'єктів бізнесу та готель;

три пожежні машини;

20 автомобілів.

Тобто, абсолютно мирні цивільні об'єкти, — наголосив Вілкул.

У місті розгорнули штаби. Там приймають заяви про пошкоджене майно та видають будматеріали. Людей забезпечують їжею і гарячим чаєм.

Також ворог в ніч на сьогодні, 20 жовтня, бив з артилерії по Марганецькій громаді Нікопольського району, а вже зранку обстріляв райцентр. Минулося без поранених та загиблих.