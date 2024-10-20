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Наслідки нічного удару рашистів по Кривому Рогу, фото: Дніпропетровська ОВА
Рашисти вночі атакували Кривий Ріг — 17 постраждалих (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n200402-rashysty-vnochi-atakuvaly-kryvyy-rig-17-postrajdalyh-foto.htmlРакурс
Російські загарбники здійснили ракетну атаку по Кривому Рогу, постраждали 17 людей.
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Удару було завдано двома балістичними ракетами вчора, 19 жовтня, пізно ввечері. Про це у своїх Telegram-каналах повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак та голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул.
Складна ніч… За уточненими даними, через російські атаки у Кривому Розі постраждали 17 людей. З них 14 знадобилась допомога медиків. У лікарні перебувають 8 потерпілих. Стан усіх — середньої тяжкості, — зазначив Лисак.
Крім того, внаслідок російської атаки пошкоджено:
- 15 будинків;
- три заклади освіти;
- три адмінбудівлі (райвиконком, УПСЗН, Пенсійний фонд);
- сім об'єктів бізнесу та готель;
- три пожежні машини;
- 20 автомобілів.
Тобто, абсолютно мирні цивільні об'єкти, — наголосив Вілкул.
У місті розгорнули штаби. Там приймають заяви про пошкоджене майно та видають будматеріали. Людей забезпечують їжею і гарячим чаєм.
Також ворог в ніч на сьогодні, 20 жовтня, бив з артилерії по Марганецькій громаді Нікопольського району, а вже зранку обстріляв райцентр. Минулося без поранених та загиблих.