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Ракурс
Последствия ночного удара рашистов по Кривому Рогу, фото: Днепропетровская ОВА

Рашисты ночью атаковали Кривой Рог — 17 пострадавших (ФОТО)

20 окт 2024, 08:15
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Російські загарбники здійснили ракетну атаку по Кривому Рогу, постраждали 17 людей.


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Удару було завдано двома балістичними ракетами вчора, 19 жовтня, пізно ввечері. Про це у своїх Telegram-каналах повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак та голова Ради оборони Кривого Рогу Олександр Вілкул.

Складна ніч… За уточненими даними, через російські атаки у Кривому Розі постраждали 17 людей. З них 14 знадобилась допомога медиків. У лікарні перебувають 8 потерпілих. Стан усіх — середньої тяжкості, — зазначив Лисак.

Крім того, внаслідок російської атаки пошкоджено:

  • 15 будинків;
  • три заклади освіти;
  • три адмінбудівлі (райвиконком, УПСЗН, Пенсійний фонд);
  • сім об'єктів бізнесу та готель;
  • три пожежні машини;
  • 20 автомобілів.

Тобто, абсолютно мирні цивільні об'єкти, — наголосив Вілкул.

У місті розгорнули штаби. Там приймають заяви про пошкоджене майно та видають будматеріали. Людей забезпечують їжею і гарячим чаєм.

Також ворог в ніч на сьогодні, 20 жовтня, бив з артилерії по Марганецькій громаді Нікопольського району, а вже зранку обстріляв райцентр. Минулося без поранених та загиблих.

Наслідки нічного удару рашистів по Кривому Рогу, фото: Дніпропетровська ОВА

Источник: Ракурс


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