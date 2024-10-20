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Кадр из рекламы ВСУ, скриншот видео
Возмужавший актер из рекламы ВСУ 20-летней давности теперь призывает служить в «Магуре» (ВИДЕО)https://racurs.ua/n200415-vozmujavshiy-akter-iz-reklamy-vsu-20-letney-davnosti-teper-prizyvaet-slujit-v-magure-video.htmlРакурс
Прес-служба 47-ї окремої механізованої бригади ЗСУ «Маґура» знайшла головного актора з відомої реклами служби в ЗСУ 20-ти річної давнини — виявилося, що він служить саме у 47-й ОМБР.
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Було змонтоване осучаснене відео, у котрому фрагменти старого відеоролика поєднали з новими зйомками.
Віктор служить в 47 окремій механізованій бригаді. Як і тоді, знову закликає на контракт, — зазначається у повідомленні, опублікованому в Telegram-каналі бригади.
На новому відео змужнілий актор змінив старе радянське «залізо» на сучасну американську бронетехніку.
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