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Ракурс
Кадр из рекламы ВСУ, скриншот видео

Возмужавший актер из рекламы ВСУ 20-летней давности теперь призывает служить в «Магуре» (ВИДЕО)

20 окт 2024, 14:44
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Прес-служба 47-ї окремої механізованої бригади ЗСУ «Маґура» знайшла головного актора з відомої реклами служби в ЗСУ 20-ти річної давнини — виявилося, що він служить саме у 47-й ОМБР.


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Було змонтоване осучаснене відео, у котрому фрагменти старого відеоролика поєднали з новими зйомками.

Віктор служить в 47 окремій механізованій бригаді. Як і тоді, знову закликає на контракт, — зазначається у повідомленні, опублікованому в Telegram-каналі бригади.

На новому відео змужнілий актор змінив старе радянське «залізо» на сучасну американську бронетехніку.

Источник: Ракурс


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