Кадр з реклами ЗСУ, скріншот відео

https://racurs.ua/ua/n200415-zmujnilyy-aktor-z-reklamy-zsu-20-richnoyi-davnyny-teper-zaklykaie-slujyty-u-ma-uri-video.html

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Прес-служба 47-ї окремої механізованої бригади ЗСУ «Маґура» знайшла головного актора з відомої реклами служби в ЗСУ 20-ти річної давнини — виявилося, що він служить саме у 47-й ОМБР.

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Було змонтоване осучаснене відео, у котрому фрагменти старого відеоролика поєднали з новими зйомками.

Віктор служить в 47 окремій механізованій бригаді. Як і тоді, знову закликає на контракт, — зазначається у повідомленні, опублікованому в Telegram-каналі бригади.

На новому відео змужнілий актор змінив старе радянське «залізо» на сучасну американську бронетехніку.