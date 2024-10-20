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Ракурс
Кадр з реклами ЗСУ, скріншот відео

Змужнілий актор з реклами ЗСУ 20-річної давнини тепер закликає служити у «Маґурі» (ВІДЕО)

20 жов 2024, 14:44
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Прес-служба 47-ї окремої механізованої бригади ЗСУ «Маґура» знайшла головного актора з відомої реклами служби в ЗСУ 20-ти річної давнини — виявилося, що він служить саме у 47-й ОМБР.


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Було змонтоване осучаснене відео, у котрому фрагменти старого відеоролика поєднали з новими зйомками.

Віктор служить в 47 окремій механізованій бригаді. Як і тоді, знову закликає на контракт, — зазначається у повідомленні, опублікованому в Telegram-каналі бригади.

На новому відео змужнілий актор змінив старе радянське «залізо» на сучасну американську бронетехніку.

Джерело: Ракурс


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