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В Беларуси сбили еще один «Шахед», фото:
Еще один «Шахед» сбили в беларуси (ИНФОГРАФИКА)https://racurs.ua/n200416-esche-odin-shahed-sbili-v-belarusi-infografika.htmlРакурс
У білорусі в ніч на сьогодні, 20 жовтня, збили ще один ударний безпілотник типу «Шахед».
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Подія сталася у прикордонному з Україною Єльському районі на півдні Гомельської області.
Про це повідомляє моніторинговий Teegram-канал «Беларускі Гаюн».
Зазначається, що в ніч на 20 жовтня до білорусі з України залетіли щонайменше три «шахеди». Зокрема:
- перший зайшов у районі прикордонного селища Комарин близько 00.38 та близько 00.40 полетів на Прип’ять;
- наступний «шахед» залетів із Житомирської області у районі 01.12 і рухався у напрямку Лельчиць. Через кілька хвилин він змінив курс і попрямував у бік Мозиря. Орієнтовно о 01.25 дрон був збитий силами білоруської ППО над Єльським районом. Вибух був чутний відразу у кількох навколишніх населених пунктах. У той час над Гомельщиною перебував і білоруський винищувач, який вилетів з Барановичів;
- ще одним БПЛА, який міг зайти та зикнути у білорусі міг бути «Шахед», помічений на півночі Київської області близько 01.32.
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