Новини
  1. Новини
  2. Світові новини
  3. Новина
Ракурс
У білорусі збили ще один «Шахед»

Ще один «Шахед» збили у білорусі (ІНФОГРАФІКА)

20 жов 2024, 15:00
999

У білорусі в ніч на сьогодні, 20 жовтня, збили ще один ударний безпілотник типу «Шахед».


.

Подія сталася у прикордонному з Україною Єльському районі на півдні Гомельської області.

Про це повідомляє моніторинговий Teegram-канал «Беларускі Гаюн».

Зазначається, що в ніч на 20 жовтня до білорусі з України залетіли щонайменше три «шахеди». Зокрема:

  • перший зайшов у районі прикордонного селища Комарин близько 00.38 та близько 00.40 полетів на Прип’ять;
  • наступний «шахед» залетів із Житомирської області у районі 01.12 і рухався у напрямку Лельчиць. Через кілька хвилин він змінив курс і попрямував у бік Мозиря. Орієнтовно о 01.25 дрон був збитий силами білоруської ППО над Єльським районом. Вибух був чутний відразу у кількох навколишніх населених пунктах. У той час над Гомельщиною перебував і білоруський винищувач, який вилетів з Барановичів;
  • ще одним БПЛА, який міг зайти та зикнути у білорусі міг бути «Шахед», помічений на півночі Київської області близько 01.32.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів