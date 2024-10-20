У білорусі збили ще один «Шахед»

https://racurs.ua/ua/n200416-sche-odyn-shahed-zbyly-u-bilorusi-infografika.html

Ракурс

У білорусі в ніч на сьогодні, 20 жовтня, збили ще один ударний безпілотник типу «Шахед».

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Подія сталася у прикордонному з Україною Єльському районі на півдні Гомельської області.

Про це повідомляє моніторинговий Teegram-канал «Беларускі Гаюн».

Зазначається, що в ніч на 20 жовтня до білорусі з України залетіли щонайменше три «шахеди». Зокрема: