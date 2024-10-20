ВСУ заставили Черноморский флот россии «изменить прописку». Фото:

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Чорноморський флот росії вирішив покинути окупований Крим.

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Ворожий флот «змінив прописку» через українські надводні дрони. Великі російські кораблі стали звичайними мішенями для українських морських дронів. Про це заявив російський сенатор Дмитро Рогозін, передає «Медуза».

Чорноморський флот був змушений змінити, по суті справи, свою прописку, через те, що наші великі кораблі стали просто великими мішенями для безекіпажних катерів противника, — наголосив він.

Нагадаємо, у Військово-морських силах ЗСУ інформували, що в Азово-Чорноморському регіоні залишилася одна локація для перебування російських кораблів — це Новоросійський морський порт. З цієї бази ворожі кораблі виходять рідко і лише для короткотривалих дій.

Британська розвідка заявляла, що рф намагається захистити свій Чорноморський флот у Новоросійську від українських атак, куди перебазував свої найцінніші кораблі та субмарини. Біля входу в Новоросійський порт росіяни розмістили чотири баржі.

Джерело: «Медуза»