рф змінила тактику бойового флоту в морі. Фото:

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росія змінила тактику Чорноморського флоту в Чорному та Азовському морях.

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Тактика окупантів змінилася з приходом нового командувача Військово-морського флоту рф.

Загарбники замість надводних кораблів роблять ставку на підводні човни. Ворожі субмарини складніше знайти та знищити. Також збільшилися випадки застосування авіаційної компоненти, змінилася тактика обстрілів з території Криму і застосування оперативно-тактичного комплексу «Іскандер». Про це речник Військово-морських сил України Дмитро Плетенчук заявив в ефірі телемарафону.

У них не такий і великий вибір. Ми бачимо певні зміни з приходом нового командувача, якого репрезентував тепер вже колишній очільник Міністерства оборони рф Сергій Шойгу. Так, вони деякий час цю тактику шукали, — зазначив представник українського флоту.

Плетенчук також додав, що в Азово-Чорноморському регіоні залишилася одна локація для перебування російських кораблів — це Новоросійський морський порт. Та й з цієї бази ворожі кораблі виходять рідко і лише для короткотривалих дій.

Нагадаємо, Військово-морські сили ЗСУ 28 липня інформували, що сьогодні вранці у Чорному морі перебував один ворожий корабель, який є носієм крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до чотирьох ракет. В Азовському морі ворожі кораблі відсутні.