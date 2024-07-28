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Ракурс
Російські ракети з Чорного моря продовжують загрожувати Україні, фото: LiveJournal

Кількість російських ракет у Чорному морі назвали у ВМС (ІНФОГРАФІКА)

28 лип 2024, 08:30
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У Чорному морі станом на 6.00 сьогоднішнього дня, 28 липня, перебуває один ворожий корабель, який є носієм крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до чотирьох ракет.


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В Азовському морі ворожі кораблі відсутні. Про це повідомляється на Фейсбук-сторінці Військово-морських сил ЗСУ.

У Середземному морі перебуває один ворожий корабель, носії «калібрів» відсутні.

Зазначається, що за минулу добу в інтересах рф прохід Керченською протокою, котра сполучає Чорне та Азовське моря, здійснили:

  • до Чорного моря — шість суден, з них два продовжили рух у напрямку протоки Босфор;
  • до Азовського моря — сім суден, з них одне рухалось з протоки Босфор.

рф продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS), — наголошують у ВМС.

Джерело: Ракурс


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