Російські ракети з Чорного моря продовжують загрожувати Україні, фото: LiveJournal

https://racurs.ua/ua/n197731-kilkist-rosiyskyh-raket-u-chornomu-mori-nazvaly-u-vms-infografika.html

Ракурс

У Чорному морі станом на 6.00 сьогоднішнього дня, 28 липня, перебуває один ворожий корабель, який є носієм крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до чотирьох ракет.

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В Азовському морі ворожі кораблі відсутні. Про це повідомляється на Фейсбук-сторінці Військово-морських сил ЗСУ.

У Середземному морі перебуває один ворожий корабель, носії «калібрів» відсутні.

Зазначається, що за минулу добу в інтересах рф прохід Керченською протокою, котра сполучає Чорне та Азовське моря, здійснили:

до Чорного моря — шість суден, з них два продовжили рух у напрямку протоки Босфор;

до Азовського моря — сім суден, з них одне рухалось з протоки Босфор.