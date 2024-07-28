Російські загарбники втратили близько 575 тис. осіб, фото: Delfi

https://racurs.ua/ua/n197730-rosiyska-armiya-za-dobu-vtratyla-1180-osib-infografika.html

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Російські загарбники за час повномасштабного вторгнення в Україну втратили вже близько 574 тис. 690 осіб.

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За минулу добу цей показник зріс на 1 тис. 180 осіб. Про це сьогодні, 28 липня, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.

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