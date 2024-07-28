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Российские захватчики потеряли около 575 тыс. человек, фото: Delfi

Российская армия за сутки потеряла 1180 человек (ИНФОГРАФИКА)

28 июл 2024, 08:19
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Російські загарбники за час повномасштабного вторгнення в Україну втратили вже близько 574 тис. 690 осіб.


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За минулу добу цей показник зріс на 1 тис. 180 осіб. Про це сьогодні, 28 липня, повідомляє прес-служба Генштабу ЗСУ.

Також ворог вже втратив:

  • 8 тис. 344 танки;
  • 16 тис. 95 бойових броньованих машин;
  • 15 тис. 936 одиниць артилерійських систем;
  • 1 тис. 127 одиниць РСЗВ;
  • 906 одиниць засобів ППО;
  • 363 літаки;
  • 326 гелікоптерів;
  • 12 тис. 766 БПЛА оперативно-тактичного рівня;
  • 2 тис. 405 крилатих ракет;
  • 28 кораблів/катерів;
  • один підводний човен;
  • 21 тис. 572 одиниці автомобільної техніки та автоцистерн;
  • 2 тис. 671 одиницю спеціальної техніки.

Источник: Ракурс


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