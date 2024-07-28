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Количество российских ракет в Черном море назвали в ВМС (ИНФОГРАФИКА)https://racurs.ua/n197731-kolichestvo-rossiyskih-raket-v-chernom-more-nazvali-v-vms-infografika.htmlРакурс
У Чорному морі станом на 6.00 сьогоднішнього дня, 28 липня, перебуває один ворожий корабель, який є носієм крилатих ракет «Калібр» загальним залпом до чотирьох ракет.
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В Азовському морі ворожі кораблі відсутні. Про це повідомляється на Фейсбук-сторінці Військово-морських сил ЗСУ.
У Середземному морі перебуває один ворожий корабель, носії «калібрів» відсутні.
Зазначається, що за минулу добу в інтересах рф прохід Керченською протокою, котра сполучає Чорне та Азовське моря, здійснили:
- до Чорного моря — шість суден, з них два продовжили рух у напрямку протоки Босфор;
- до Азовського моря — сім суден, з них одне рухалось з протоки Босфор.
рф продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS), — наголошують у ВМС.
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