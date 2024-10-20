Южная Корея идентифицировала инженера КНДР при запуске российской ракеты

Южная Корея идентифицировала инженера КНДР. Фото: NHK

https://racurs.ua/n200427-ujnaya-koreya-identificirovala-injenera-kndr-pri-zapuske-rossiyskoy-rakety.html

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Південна Корея ідентифікувала інженера-ракетника з КНДР, який брав участь у запуску ракети рф на лінії фронту на сході України.

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Цей інженер, ймовірно, та сама особа, яка супроводжувала лідера Північної Кореї Кім Чен Ина у 2023 році під час інспекції заводу з виробництва боєприпасів. Про це заявила Національна розвідувальна служба Південної Кореї, передає японське агентство NHK.

У Сеулі проаналізували знімок, який, ймовірно, був невідомо коли зроблений поблизу Донецької області. Ця територія є місцем запуску балістичних ракет малої дальності північнокорейського виробництва.

Зазначається, що технологія розпізнавання облич дозволяє з більш ніж 80-відсотковою ймовірністю стверджувати, що одна людина на фото — це інженер, який супроводжував Кіма в серпні минулого року під час відвідування заводу, що виробляє мобільні пускові установки для ракет.

Південнокорейська розвідка вважає, що інженери КНДР в Україні, ймовірно, підтримують запуски зброї північнокорейського виробництва, а також займаються пошуком нових технологій.

Нагадаємо, військовий супутник Південної Кореї, оснащеним радаром із синтетичною апертурою (SAR), який може збирати дані незалежно від погоди за допомогою систем дистанційного зондування, зафіксував у російському Владивостоці 1 тис. 500 бійців спецназу армії КНДР.

Джерело: NHK