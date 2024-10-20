Супутник зафіксував пересування військ КНДР до рф. Фото:

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Ракурс

Пересування північнокорейських військ до росії зафіксував супутник Південної Кореї.

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У Владивостоці вже розміщено 1 тис. 500 бійців спецназу армії КНДР. Відповідний знімок був зроблений супутником, оснащеним радаром із синтетичною апертурою (SAR), який може збирати дані незалежно від погоди за допомогою систем дистанційного зондування. Про це повідомило Yonhap News Agency з посиланням на Національну службу розвідки Південної Кореї.

Зазначається, що Сеул використовує кілька супутників, обладнаних пошуково-рятувальною системою, включаючи військовий розвідувальний супутник. Однак зазвичай, такі знімки класифікуються як військова таємниця й не розголошуються урядом.

Як відомо, Південна Корея уважно відстежує переміщення військових КНДР за допомогою супутників, якими керує уряд і військові, на тлі зростання та поглиблення співпраці між Москвою та Пхеньяном.

Нагадаємо, раніше розвідка Південної Кореї заявляла, що Північна Корея відправить в Україну 12 тис. військових. Окупанти вже навчають солдатів з КНДР на чотирьох російських полігонах — у Хабаровську, Усурійську, Благовєщенську, Владивостоку.

Джерело: Yonhap News Agency