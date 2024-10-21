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Ракурс
На россии ликвидировали военного преступника, причастного к ракетным ударам по украинским гражданским объектам

В россии нашли мертвым российского военного летчика, причастного к ракетным ударам по Украине

21 окт 2024, 09:16
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У рф знайшли мертвим російського військового льотчика Дмитра Голенкова, який був причетний до масованих ракетних ударів по Україні.


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Про це 21 жовтня повідомляє ГУР.

Зокрема, Голенков причетний до ударів по торговому центру «Амстор» в Кременчуку, де загинули 22 людини та по багатоповерхівці у Дніпрі, коли загинули 46 людей.

Голенкова знайшли мертвим уранці 20 жовтня. Він лежав у яблуневому саду села Супонєво під Брянськом. На трупі воєнного злочинця були множинні травми голови, заподіяні, ймовірно, молотком. Пілот 52-го важкого бомбардувального авіаполку вкс рф обіймав посаду начальника штабу російської авіаційної ескадрильї.

Источник: Ракурс


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