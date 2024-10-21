В россии детсад приняли в «Юнармию», мотивировав детей макетом руин Бахмута

https://racurs.ua/n200437-v-rossii-detsad-prinyali-v-unarmiu-motivirovav-detey-maketom-ruin-bahmuta.html

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Російське безумство нагадує північнокорейське. У Ростовській області рф дитсадківців прийняли до «Юнармії», мотивувавши дітей подарованим макетом «звільненого» Бахмута — руїни міста з технікою. Тисячі трупів військовослужбовців ЗС рф на інсталяцію, мабуть, не помістилися.

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Захід відбувся на території військової частини у Південному військовому окрузі, куди привели вихованців дитсадка «Райдуга». На зустріч до дітей запросили учасників так званого «СВО», які й вручили до дитячого садка макет-інсталяцію. Також дітей вчили ходити строєм і вони обговорювали важливі донесення.

Про це повідомляється в соціальних мережах дитячого садка «Райдуга», який знаходиться у селищі Світанок. Діти виконали гімн руху юнармії «Служити росії», потім було покладання квітів до меморіалу «воїнам, які загинули під час виконання службових завдань».

Командування військової частини подарувало дитячому садочку для музею ВВВ макет «одного дня СВО». Його зробив діючий військовослужбовець, на ньому зображено «визволення Бахмута» — руїни міста з танками, БМП і солдатами на вулицях, — повідомляють у соцмережах.

Це — росія, де навіть дітей годують пропагандою замість того, щоб навчати іноземних мов та опановувати IT-технології.