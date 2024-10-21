Три группы поджигателей задержали в Одесской, Днепропетровской и Черкасской областях

https://racurs.ua/n200445-tri-gruppy-podjigateley-zaderjali-v-odesskoy-dnepropetrovskoy-i-cherkasskoy-oblastyah.html

Ракурс

Служба безпеки та Національна поліція затримали ще сімох поплічників російських спецслужб, які палили військові авто та об'єкти Укрзалізниці в Одесі, у Дніпропетровській та Черкаській областях.

.

Для виконання завдань росіян фігуранти використовували легкозаймисті суміші, а загоряння фіксували на відео, якими потім «звітували» перед рф.

У такий спосіб фігуранти сподівалися одержати «легкі» гроші від своїх російських кураторів. Однак замість обіцяних коштів підпалювачі отримали підозру від українських правоохоронців.

На Дніпропетровщині викрито двох 16-річніх мешканців Нікопольського району, які підпалили авто ЗСУ та релейну шафу поблизу важливої гілки залізничного сполучення. Перед підпалами фігуранти виконували «перевіркові» завдання російського куратора, зокрема малювали «Z-графіті» на стінах будівель.

На Черкащині «по гарячих слідах» затримано двох жителів Умані віком 16 і 21 року, які протягом доби спалили мультівен та позашляховик ЗСУ, що проходили техобслуговування після виконання бойових завдань на фронті.

На Одещині затримано ще трьох молодиків, які підпалили вісім релейних шаф на залізничних лініях.

У такий спосіб ворог сподівався порушити логістику Сил оборони у напрямку південного фронту.

Наразі всім затриманим повідомлено про підозру (відповідно до вчинених злочинів) за трьома статтями Кримінального кодексу України.