Силы обороны уничтожили российский ЗРК «Бук-М3» на расстоянии 60 км от фронта

https://racurs.ua/n200446-sily-oborony-unichtojili-rossiyskiy-zrk-buk-m3-na-rasstoyanii-60-km-ot-fronta.html

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Сили оборони знищили російський ЗРК «Бук-М3» на відстані 60 км від фронту.

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Це сталося у ніч на 21 жовтня, повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

У справі були підрозділи Сил безпілотних систем Збройних сил та інші складові Сил оборони.

«Бук-М3» перебував за близько 60 кілометрів від лінії бойового зіткнення.

Залежно від модифікації вартість такого ЗРК може складати від 40 до 50 млн дол.