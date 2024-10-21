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Ракурс
Сили оборони знищили російський ЗРК «Бук-М3» на відстані 60 км від фронту

Сили оборони знищили російський ЗРК «Бук-М3» на відстані 60 км від фронту

21 жов 2024, 13:36
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Сили оборони знищили російський ЗРК «Бук-М3» на відстані 60 км від фронту.


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Це сталося у ніч на 21 жовтня, повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

У справі були підрозділи Сил безпілотних систем Збройних сил та інші складові Сил оборони.

«Бук-М3» перебував за близько 60 кілометрів від лінії бойового зіткнення.

Залежно від модифікації вартість такого ЗРК може складати від 40 до 50 млн дол.

Джерело: Ракурс


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