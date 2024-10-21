Запорожская АЭС оказалась на грани блекаута

Запорізька АЕС знову опинилася на межі блекауту.

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Це сталося опівдні понеділка, 21 жовтня, повідомили в Міненерго.

О 12.18 через систематичні ворожі обстріли відключилась одна з двох ліній електропередачі, що з'єднують тимчасово окуповану Запорізьку АЕС із об'єднаною енергосистемою України.

Наразі станція живиться лише однією лінією електропередачі.

Забезпечення зовнішнього живлення станції, що необхідно для її безпечного функціонування, знову під загрозою. У разі відключення станції від зовнішнього живлення на Запорізькій АЕС станеться черговий повний блекаут, який створює загрозу для радіаційної безпеки, — йдеться у заяві українського Міненерго.