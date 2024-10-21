Рашисты снова расстреляли пленных Украинцев, фото: Офис генпрокурора

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Російські військові розстріляли двох полонених бійців ЗСУ поблизу Селидового Покровського району Донецької області.

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Про це сьогодні, 21 жовтня, повідомила прес-служба Офісу генпрокурора.

Зазначається, що військові потрапили в полон 18 жовтня о 14.38.

Окупанти, які штурмували лісопосадку поблизу м. Селидове, поклали беззбройних військовополонених обличчям донизу. Вони утримували їх в такому положенні, притискаючи ногами до землі, а через деякий час розстріляли впритул з автоматичної зброї, — розповіли у відомстві.

В Офісі генпрокурора наголошують — убивство військовополонених є грубим порушенням Женевських конвенцій та кваліфікується як тяжкий міжнародний злочин. Розпочате досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу).