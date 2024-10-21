Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Рашисти знову розстріляли полонених Українців, фото: Офіс генпрокурора

Рашисти розстріляли полонених військових ЗСУ біля Селидового — Офіс генпрокурора

21 жов 2024, 17:41
999

Російські військові розстріляли двох полонених бійців ЗСУ поблизу Селидового Покровського району Донецької області.


.

Про це сьогодні, 21 жовтня, повідомила прес-служба Офісу генпрокурора.

Зазначається, що військові потрапили в полон 18 жовтня о 14.38.

Окупанти, які штурмували лісопосадку поблизу м. Селидове, поклали беззбройних військовополонених обличчям донизу. Вони утримували їх в такому положенні, притискаючи ногами до землі, а через деякий час розстріляли впритул з автоматичної зброї, — розповіли у відомстві.

В Офісі генпрокурора наголошують — убивство військовополонених є грубим порушенням Женевських конвенцій та кваліфікується як тяжкий міжнародний злочин. Розпочате досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни, поєднаного з умисним вбивством (ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу).

Рашисти знову розстріляли полонених Українців, фото: Офіс генпрокурора

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів