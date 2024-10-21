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Українські прикордонники Краматорського загону за допомогою FPV-дрона Vampire знищили ворожу позицію разом із загарбником, який її облаштовував.
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Відповідне відео сьогодні, 21 жовтня, опублікувала прес-служба ДПСУ.
Подія сталася на Вовчанському напрямку.
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