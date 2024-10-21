Новости
  1. Новости
  2. Новости Украины
  3. Новость
Ракурс
Уничтожение российского захватчика, скриншот видео

FPV-дрон уничтожил рашиста и позицию, которую он обустраивал (ВИДЕО)

21 окт 2024, 17:54
999

Українські прикордонники Краматорського загону за допомогою FPV-дрона Vampire знищили ворожу позицію разом із загарбником, який її облаштовував.


.

Відповідне відео сьогодні, 21 жовтня, опублікувала прес-служба ДПСУ.

Подія сталася на Вовчанському напрямку.

Источник: Ракурс


Заметили ошибку?
Выделите и нажмите Ctrl / Cmd + Enter






Загрузка...

Новости по теме

Показать больше
Новости партнеров