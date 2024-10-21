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Ракурс
Уничтожение российской ЗРК, скриншот видео

Беспилотник за 500 долларов уничтожил пусковую установку российской ЗРК «Бук-М3» (ВИДЕО)

21 окт 2024, 15:57
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Оператори Сил безпілотних систем виявили та знищили пускову установку зенітно-ракетний комплекс середньої дальності «Бук-М3».


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Відповідне відео сьогодні, 21 жовтня, опублікувала прес-служба СБС.

Цей приклад вкотре демонструє ефективність сучасних технологій: боєприпас вартістю лише 500$ знищив ударний компонент ворожої системи ППО, яка в «повній комплектації» оцінюється приблизно в 100 мільйонів доларів, — наголошують у СБС.

На відео показано, як пускову установку знищують скиданням вибухівки з дрона.

Источник: Ракурс


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