Знищення російської ЗРК, скріншот відео

https://racurs.ua/ua/n200451-bezpilotnyk-za-500-dolariv-znyschyv-puskovu-ustanovku-rosiyskoyi-zrk-buk-m3-video.html

Ракурс

Оператори Сил безпілотних систем виявили та знищили пускову установку зенітно-ракетний комплекс середньої дальності «Бук-М3».

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Відповідне відео сьогодні, 21 жовтня, опублікувала прес-служба СБС.

Цей приклад вкотре демонструє ефективність сучасних технологій: боєприпас вартістю лише 500$ знищив ударний компонент ворожої системи ППО, яка в «повній комплектації» оцінюється приблизно в 100 мільйонів доларів, — наголошують у СБС.

На відео показано, як пускову установку знищують скиданням вибухівки з дрона.

Звичайна відстань роботи дронів-бомбардувальників становить 20 км, пише «Мілітарний».

Ця відстань може бути збільшена більш як до 40 км для модифікованих бортів з антеною супутникового зв’язку, де радіус роботи обмежується запасом енергії акумуляторів.

Застосування та успішне ураження цілі на відстані 60 км можна назвати рекордним для такого засобу.

«Бук-M3» — це зенітний комплекс середньої дальності, котрий є вкрай важливим компонентом протиповітряної оборони окупантів. Він забезпечує прикриття наземних військ від української авіації та здатен працювати з тилових районів по цілях за межами фронту.

Характерною особливістю цього комплексу, яка візуально вирізняє його від попередньої моделі «Бук-M2», є нові зенітні ракети, що зберігаються у герметичних транспортно-пускових контейнерах циліндричної форми. Нові ракети комплексу значно розширили його потенціал, забезпечуючи перехоплення аеродинамічних цілей на відстані до 70 та висоті до 35 км.